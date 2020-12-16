Європарламент затвердив бюджет ЄС, який блокували Польща та Угорщина

Фото: прапор ЄС (pixabay)

Європейський парламент сьогодні, 16 грудня, схвалив бюджет Європейського союзу на 2021-2027 роки. Семилітній бюджет ЄС підтримали 548 євродепутатів.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Проти документу, який Рада Європейського союзу погодила ще 10 листопада, виступив 81 депутат Європарламенту, ще 66 - утрималися від голосування.

Затверджений бюджет складає 1074,3 мільярда євро. Також депутати Європарламенту підтримали переведення додаткових 15 млрд євро на ключові програми, зокрема, наука, охорона здоров'я та зелена економіка.

Бюджет ЄС також включає фонд відновлення економіки від наслідків пандемії коронавірусу.

Зазначимо, проти ухвалення цього бюджету виступали Польща та Угорщина. Ці країни були проти нового механізму розподілення бюджетних коштів між учасниками ЄС, тому блокували документ.

Нагадаємо, у Польщі навіть заявляли, що новий бюджет ЄС може спричинити розпад Європи.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня країни Євросоюзу під час саміту домовилися розблокувати проект бюджету ЄС на 2021-2027 роки.