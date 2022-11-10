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Европарламент одобрил соглашение об упрощении автоперевозок с Украиной

Фото: Европарламент одобрил соглашение с Украиной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский парламент одобрил соглашения ЕС с Украиной и Молдовой об упрощении трансграничных перевозок товаров. Два новых соглашения ЕС по автомобильным перевозкам являются частью реакции ЕС на сбои в транспортном секторе, вызванные вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Соглашения временно облегчают грузовые автомобильные перевозки, позволяя украинским, молдавским и европейским перевозчикам работать без необходимости получения соответствующих разрешений.

Кроме того, соглашение между ЕС и Украиной позволит украинским водителям продолжать использовать свои существующие украинские водительские права и сертификаты профессиональной компетентности для вождения в ЕС без необходимости иметь международное водительское удостоверение.

Как отмечается в сообщении, поскольку воздушное пространство Украины закрыто для гражданских перевозок, а морской экспорт строго ограничен, Украине необходимо найти альтернативные автомобильные маршруты для экспорта своих запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров.

Аналогичным образом страдает Молдова, нуждающаяся в альтернативных транзитных маршрутах через ЕС и помощи в транзите украинских товаров через свою территорию.

Оба соглашения временно действуют с 29 июня 2022 года. После того, как парламент дал зеленый свет, соглашения теперь также нуждаются в официальном утверждении Советом ЕС.

Напомним, украинский народ стал лауреатом премии Сахарова, которая ежегодно присуждается Европейским парламентом.

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