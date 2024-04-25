Европарламент одобрил лимит наличных расчетов в сумме 10 тысяч евро

Европейский парламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Европарламента .

В частности, одобрен общеевропейский лимит в 10 тысяч евро на расчеты наличными, за исключением транзакций между частными лицами в некоммерческих целях.

Законодательство также содержит положения об усилении бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общая стоимость которых составляет не менее 50 млн евро), а также меры по обеспечению соблюдения адресных финансовых санкций и предотвращению их обхода.

Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки (ПФР) больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также по приостановке подозрительных операций.

Новые законы включают усиленные меры комплексной проверки и проверки личности клиентов, после чего банки, управляющие активами и криптоактивами или агенты по недвижимости должны сообщать о подозрительной деятельности ПФР и другим компетентным органам.

С 2029 года ведущие профессиональные футбольные клубы, участвующие в крупных финансовых операциях с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансфер игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о любых подозрительных транзакциях в ПФР.

Законы все еще должны быть официально приняты Советом ЕС, прежде чем они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.