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Европарламент одобрил лимит наличных расчетов в сумме 10 тысяч евро

Украина, Четверг 25 апреля 2024 10:00
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Европарламент одобрил лимит наличных расчетов в сумме 10 тысяч евро Фото: наличные платежи в ЕС ограничили суммой в 10 тысяч евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский парламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Европарламента.

В частности, одобрен общеевропейский лимит в 10 тысяч евро на расчеты наличными, за исключением транзакций между частными лицами в некоммерческих целях.

Законодательство также содержит положения об усилении бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общая стоимость которых составляет не менее 50 млн евро), а также меры по обеспечению соблюдения адресных финансовых санкций и предотвращению их обхода.

Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки (ПФР) больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также по приостановке подозрительных операций.

Новые законы включают усиленные меры комплексной проверки и проверки личности клиентов, после чего банки, управляющие активами и криптоактивами или агенты по недвижимости должны сообщать о подозрительной деятельности ПФР и другим компетентным органам.

С 2029 года ведущие профессиональные футбольные клубы, участвующие в крупных финансовых операциях с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансфер игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о любых подозрительных транзакциях в ПФР.

Законы все еще должны быть официально приняты Советом ЕС, прежде чем они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Напомним, в Украине подлежат финансовому мониторингу сделки на сумму 400 тысяч гривен, что составляет чуть менее 10 тысяч евро. При необходимости банк проверяет данные клиентов, их бизнес, источники происхождения доходов для оперативного выявления необычного поведения и подозрительных финансовых операций.

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