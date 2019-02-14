Європарламент закликає Росію виконувати ракетний договір

У Європарламенті засудили порушення РФ договору

Европейский парламент осуждает нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности. Об этом свидетельствует принятая 14 февраля резолюция ЕП, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, законодательный орган Евросоюза призывает РФ вернуться к полному соблюдению обязательств по договору.

"Европарламент выражает осуждение России за нарушение условий Договора. Призывает Российскую Федерацию вернуться к полному и подконтрольному соблюдению обязательств", - говорится в резолюции.

Указано, что данная ситуация представляет угрозу для безопасности как Европы, так и мира.

Кроме того, европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности приложить дипломатические усилия для содействия в решении конфликтной ситуации. Речь идет о возможности начала переговоров о заключении многостороннего ракетного договора.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в ЕС в ответ нарушение РФ Договора о ракетах малой и средней дальности.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов опубликовано официальное заявление о намерении США выйти из договора о ракетах.

Добавим, 1 февраля 2019 года Штаты объявили о прекращении участия в ракетном договоре из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.