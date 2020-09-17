Європарламент закликав посилити санкції проти Росії і зупинити "Північний потік-2"

Європейський парламент прийняв резолюцію у зв'язку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального. Євродепутати закликали ЄС посилити санкції проти Кремля і заблокувати газопровід "Північний потік-2".

Резолюція, яка має рекомендаційний характер, була прийнята 17 вересня.

У резолюції засуджується спроба вбивства Навального за допомогою хімічної зброї. Європарламент просить негайно почати міжнародне розслідування за участю ЄС, ООН, Ради Європи та Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХО).

"Політичні вбивства та отруєння в Росії є системними інструментами режиму, навмисно націленими на опозицію", - наголошується в резолюції.

Європарламент закликав лідерів ЄС запровадити такі механізми санкцій, які дозволили б відшукувати і заморожувати європейські активи російських корумпованих осіб, які були розкриті розслідування Фонду боротьби з корупцією Навального.

Також Європарламент просить приділити першочергову увагу затвердженню механізму санкцій ЄС в галузі прав людини за зразком "списку Магнітського", який буде включати фізичних осіб і може передбачати секторальні санкції проти російського режиму.

Європарламент підтвердив свою негативну позицію щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2", закликавши його заблокувати.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель готова зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю Росії на отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, російського опозиційного політика-націоналіста Олексія Навального отруїли в Сибіру отрутою класу "Новачок". Міжнародне співтовариство вважає, що до інциденту міг бути причетний Кремль.