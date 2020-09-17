Європарламент визнав Координаційну раду представницьким органом Білорусі

Європарламент визнав Координаційну раду представницьким органом білоруського народу. Також євродепутати не визнали результати виборів в Білорусі.

Про це йдеться в резолюції Європарламенту, прийнятої 17 вересня.

Документом визнається, що вибори президента Білорусі 9 серпня проводилися з грубими порушеннями усіх міжнародних стандартів. Також після 5 листопада, коли закінчиться термін повноважень "авторитарного лідера Олександра Лукашенка", Європарламент перестане визнавати його чинним президентом.

"Між тим, депутати Європарламенту вітають нещодавно створена Координаційну раду як "тимчасове представництво людей, які вимагають демократичних змін" в Білорусі, яка відкрита для всіх політичних і соціальних зацікавлених сторін", - йдеться в документі.

Також євродепутати закликали провести нові вільні вибори під міжнародним контролем.

За документ проголосували 574 депутатів, проти 37, утрималися 82.

Нагадаємо, раніше Євросоюз не визнав Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Також ЄС розглядає можливість розширення санкційного списку проти Білорусі, куди можуть включити і президента Олександра Лукашенка.