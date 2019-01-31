Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

"За" проголосували 439 парламентарів

Депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы признать оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Европарламента.

За признание экс-председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека. Еще 88 человек воздержались от голосования.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо. В ходе беседы стороны договорились поддерживать связь на фоне новых запланированных акций протеста и восстанавливать отношения. Трамп поговорил с Гуайдо, чтобы показать свою решительную поддержку борьбы за восстановление демократии.

23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом и пообещал провести досрочные выборы. Мадуро, который победил на прошлых выборах, назвал оппозиционного лидера неконституционным президентом. США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. На поддержку Мадуро выступили Россия, Турция, Китай, а также Куба и Боливия.