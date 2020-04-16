Європарламент запропонує направити миротворців на Донбас, - "Радіо Свобода"

Європейський парламент запропонує направити на окупований Донбас миротворчу місію під керівництвом Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що в розпорядженні "Радіо Свобода" є проект звіту Європарламенту, присвячений посиленню співробітництва з країнами "Східного партнерства". Очікується, що документ може бути схвалений у травні.

Серед іншого в проекті документа також пропонується створити "розширені міжнародні миротворчі сили вздовж українсько-російського кордону". До цих сил має увійти місія під керівництвом ЄС, яка займеться розмінуванням, допомогою у підготовці до місцевих виборів і забезпеченням вільного доступу для організацій гуманітарної допомоги. Підкреслюється, що таку місію повинні розгорнути в зоні конфлікту.

Нагадаємо, раніше посол України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що проведення миротворчої місії ООН на Донбасі найближчим часом малореалістично.

До цього українська сторона пропонувала направити миротворців ООН на кордон окупованого Донбасу з Росією.