Европарламент поддержал запрет одноразовой пластиковой упаковки
В среду, 24 апреля, Европейский парламент одобрил закон, запрещающий определенную одноразовую пластиковую упаковку, например мини-бутылки для шампуня в отелях и тонкие пластиковые пакеты для продуктов, чтобы сдержать растущее накопление упаковочных отходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
С 2030 года в ЕС будет запрещена одноразовая пластиковая упаковка для фруктов и овощей, для приправы в ресторанах быстрого питания, тонкие пластиковые пакеты для продуктов и мини-бутылки для косметики в отелях.
Страны ЕС также будут обязаны обеспечить сбор по меньшей мере 90% одноразовых пластиковых бутылок и банок ежегодно, начиная с 2029 года, через системы возврата взносов, чтобы обеспечить переработку большего количества отходов.
Напомним, с января 2023 года в Украине истек срок, в течение которого в супермаркетах могли использовать для упаковки ряда товаров сверхтонкие пластиковые пакеты. Теперь разрешается использовать только биоразлагаемые варианты.
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