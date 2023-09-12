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Европарламент поддержал механизм оборонных закупок: что это значит для Украины

Вторник 12 сентября 2023 16:13
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Европарламент поддержал механизм оборонных закупок: что это значит для Украины Фото: Европарламент поддержал механизм оборонных закупок (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Европарламент проголосовал за новый механизм, который должен укрепить оборонную промышленность и помочь странам-членам в модернизации вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Депутаты Европарламента поддержали Закон об усилении европейской оборонной промышленности через общие закупки (EDIRPA).

Таким образом, будет установлен краткосрочный инструмент для укрепления европейской оборонной промышленности посредством совместных закупок до 31 декабря 2025 года. Это поможет странам-членам ЕС удовлетворить свои насущные и критические оборонные потребности, которые обострились из-за поставок оборонной продукции в Украину.

Отмечается, что бюджет инструмента будет составлять 300 млн евро. В совместных закупках должны участвовать не менее трех стран-членов ЕС. Они также должны быть открыты для участия членов Европейской ассоциации свободной торговли.

При этом страны смогут договориться покупать товары военного назначения совместно с Украиной и Молдовой.

Финансовый вклад ЕС в каждое действие будет ограничен 15% оценочной стоимости совместного контракта. Но этот предел может быть повышен до 20%, если Украина или Молдова получат дополнительные объемы оборонной продукции.

"Сегодняшнее голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, создавая первый инструмент ЕС для совместных закупок государств-членов. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость между нашими вооруженными силами, укрепить нашу промышленность и будет способствовать нашей непреклонной поддержке Украины", - заявил содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галлер.

Напомним, ранее Европарламент утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет для преодоления текущего дефицита.

К тому же, Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

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