Европарламент поддержал безвизовый режим Косово. Теперь дело за странами ЕС

Европарламент и Совет ЕС под председательством Чехии договорились о безвизовом режиме в шенгенской зоне для частично признанного Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской комиссии .

Как отмечается в информации ЕП, теперь это решение должно быть принято всеми странами Евросоюза, пять из которых не признают независимость этого государства. Поэтому Европарламент подчеркивает, что это постановление должно быть утверждено всеми 27 странами-членами ЕС и Европарламентом на пленарной сессии.

Кроме того, ЕП отметил, что название "Косово" должно употребляться в документе "безотносительно позиции государств ЕС в отношении декларации независимости Косово".