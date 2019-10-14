ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ЄС допустили відтермінування початку роботи нової Єврокомісії

Новини » Політика    14.10.2019 - 14:05
В ЄС допустили відтермінування початку роботи нової Єврокомісії
Фото: Жозеп Боррель (з відкритих джерел)

Нова комісія Урсули фон дер Ляен не почне працювати до 1 грудня

Жозеп Боррель, наступний глава дипломатії ЄС, припустив, що новий склад Єврокомісії може не заробити вчасно через затримки у слуханнях у Європарламенті. Про це повідомляє Euobserver.

За його словами, нова комісія Урсули фон дер Ляен не почне працювати до 1 грудня.

"Чесно кажучи, я не розумію, як ми можемо провести весь процес слухань по трьом кандидатам, щоб укластися в термін до 23 жовтня", - заявив він.

Новий склад Європейської комісії повинен запрацювати з 1 листопада, однак цього може не статися, оскільки Європарламент відхилив трьох кандидатів у єврокомісари - від Румунії, Угорщини та Франції.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн окреслила перед майбутнім єврокомісаром з питань розширення завдання по прискоренню асоціацію з Україною, а також з Грузією.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новий склад Європейської комісії. Повідомляється, що в Єврокомісії буде 8 віце-президентів, а також 18 членів комісії.

Єврокомісія вимагає забезпечити захист синагогам після теракту в Галле Єврокомісія назвала контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі
Новини України Еврокомиссия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся