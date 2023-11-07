Европа снова не замерзнет: запасы газа в Германии достигли 100%

Запасы природного газа в Германии на уровне 100% означают, что крупнейшая экономика Европы избежит дефицита в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Полное заполнение означает, что только экстремально низкие температуры в нынешних условиях могут привести к нехватке газа", - сказал в своем заявлении Себастьян Хайнерманн, управляющий директор немецкой организации по хранению газа INES.
По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии в начале этого месяца достигли 100% емкости. Континент накопил топливо, пытаясь избежать повторения энергетического кризиса после того, как Россия прекратила поставки по трубопроводам из-за войны против Украины. Импорт сжиженного природного газа в последнее время резко увеличился.
Снижение спроса (пережиток кризиса) и мягкая погода также помогли сэкономить газ. Ожидается, что на большей части континента температура будет выше, чем обычно, вплоть до середины ноября, сообщил синоптик Maxar Technologies.
Российский президент Владимир Путин в прошлом году сделал ставку на энергетический кризис в Европе, прекратив поставки трубопроводного газа. Московская пропаганда активно использовала тезис о том, что "Европа замерзнет" без российского года.
Однако активные меры ЕС и по увеличению импорта из других стран, снижение потребления и мягкая погода привели к тому, что минувшая зима прошла без отключений, а цены резко снизились.
В результате "Газпром" фактически лишился своего главного рынка в Европе, который приносил ему десятки миллиардов долларов в год.
По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ.
НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены упадут на 61,9% до 517,1 долларов за тысячу кубометров, в 2024 году вырастут на 2,9% до 532,3 долларов, в 2025 году упадут на 18,9% до 431,8 долларов.