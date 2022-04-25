Європа відновила закупівлі нафти в ОАЕ для заміни російського палива, - Reuters

CSSSA, судноплавний підрозділ TotalEnergies, зафрахтувала танкер SUezmax Moscow Spirit для відвантаження 1 млн барелів сирої нафти Murban з Порту Джебель-Данна в Об'єднаних Арабських Еміратах для Великобританії 1-3 травня.

Нафта Das з Абу-Дабі востаннє відвантажувалася для Італії в травні 2020 року.

Вікно для близькосхідної нафти, що прямує до Європи, відкрилося після того, як європейські покупці відмовилися від російської нафти після вторгнення Росії в Україну,

Очікується, що в найближчі місяці в Європу буде відправлено більше партій сирої нафти з Абу-Дабі 0 Murban, Das і Upper Zakum, щоб компенсувати поставки російської нафти, оскільки Європейський союз готує нові санкції щодо імпорту російської нафти, кажуть трейдери, що, можливо, призведе до перенаправлення деяких поставок далі від Азії.

За словами одного з трейдерів, глобальний торговий потік "перебудовується", щоб відображати зміни в поставках російської нафти.

ЄС готує "розумні санкції" проти імпорту російської нафти, повідомила The Times в понеділок з посиланням на виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Росія є найбільшим постачальником нафти в Європу, забезпечуючи 26% імпортованої ЄС нафти в 2020 році.