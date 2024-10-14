Европа производит больше снарядов, но недостаточно. FT узнало, что мешает закрыть "дырку"

Западные союзники нарастили производство снарядов. Но этого количества недостаточно, чтобы покрыть потребности Украины и восстановить запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Во время войны в Украине немецкий концерн Rheinmetall открыл в австралийском Квинсленд новый боеприпасный завод совместно с местным подрядчиком NIOA. Как отмечается, компания производит десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Компания, экспортирующая снаряды в Германию, где Rheinmetall их затем начиняет взрывчаткой, планирует в следующем году увеличить годовое производство на заводе на 25% до примерно 55 тысяч снарядов. NIOA считает, что с увеличением капитала может производить в год до 100 тысяч боеприпасов.

Оборонные компании по всему миру нарастили производство от боеприпасов до ракетных двигателей и ракет. Но этого пока недостаточно, чтобы пополнить запасы стран, которые передали оружие Украине со своих складов.

К примеру, немецкая Rheinmetall планирует увеличить производство 155-мм боеприпасов примерно до 1,1 млн единиц с 2027 года (к февралю 2022 года она производила примерно 100 тысяч снарядов).

Шведская Saab заявила, что мощность ее бизнеса, включающая в себя боеприпасы, удвоилась до 200 тысяч единиц в год. В ближайшее время компания намерена снова удвоить это число до 400 тысяч.

Thales UK в Великобритании планирует удвоить производственные мощности своих заводов в Северной Ирландии в течение следующих двух лет и снова удвоить их к 2028 году.

Но на фоне темпов производства в России попытки западных компаний пока не впечатляют. По оценкам Кильского института мировой экономики, российская армия может тратить до 10 тысяч снарядов в сутки. При таких темпах Германия истощила свои годовые запасы боеприпасов за 70 дней.

Как отмечает Financial Times, причинами проблем по увеличению производства является нехватка сырья. В частности, речь идет о хлопковом линте (пухе), который необходим для производства нитроцеллюлозы для артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ.

Другая проблема - это длительный цикл производства. От принятия решения об инвестициях до фактического увеличения производства может пройти два-три года.

Еще одно препятствие, о котором заявляют производители, заключается в долгосрочности контрактов. Компании нуждаются в длительных сделках, чтобы привлекать инвестиции и наращивать темпы работы.