Европа сократила импорт из России на 86% после вторжения в Украину: что покупают

Импорт ЕС из России резко сократился

По данным Eurostat, с первого квартала 2022 года по первый квартал 2025 года импорт из России сократился на 86%.

В первом квартале 2025 года поставки товаров из России в ЕС составили 8,74 млрд евро (10,11 млрд долларов), тогда как четыре года назад - 30,58 млрд евро. Основными статьями импорта остаются нефть, никель, газ, удобрения, железо и сталь.

Энергоресурсы, удобрения и металл

Доля России в поставках нефти в ЕС снизилась с 28,74% в 2021 году до 2,01% в 2025 году. Объемы импорта сократились с 14,06 млрд евро до 1,48 млрд евро.

Импорт российского газа упал с 48% до 17%, железа и стали - с 18,28% до 7,71%. По удобрениям Россия остается крупнейшим поставщиком, хотя ее доля снизилась с 28,15% до 25,62%.

США сократили импорт из России

Согласно данным Бюро переписи населения США, импорт товаров из России в США упал с 14,14 млрд долларов в 2021 году до 2,5 млрд долларов в первой половине 2025 года.

С начала 2022 года США ввезли российской продукции на 24,51 млрд долларов. В 2024 году США закупили около 1,27 млрд долларов российских удобрений, обогащенного урана и плутония на 624 млн долларов и палладия на 878 млн долларов.

Индия нарастила закупки у России

Индия в ответ на критику президента США Дональда Трампа о росте поставок российской нефти обвинила Запад в "двойных стандартах". Нью-Дели напомнил, что страны ЕС и США продолжают закупать продукцию из России.

В отличие от ЕС, Индия увеличила импорт из России с 8,25 млрд долларов в 2021 году до 65,7 млрд долларов в 2024 году, сообщило Министерство торговли Индии.

Основным драйвером роста стала нефть - с 2,31 млрд долларов в 2021 году до 52,2 млрд долларов в 2024 году. Поставки угля выросли с 1,12 млрд долларов до 3,5 млрд долларов, удобрений - с 483 млн долларов до 1,67 млрд долларов.