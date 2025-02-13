Европа в шоке? Как реагируют западные СМИ на заявления Трампа и его команды об Украине и Путине

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Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как написал президент США в соцсети TruthSocial, разговор с Путиным "был длительным и очень продуктивным". Он рассказал, что договорился с Путиным "очень тесно" работать вместе, а также, чтобы "соответствующие команды немедленно начали переговоры". Трамп проинформировал Зеленского о содержании разговора с Путиным. Также оба лидера "обсудили различные темы, связанные с войной".

В тот же день новый министр обороны США Пит Хегсет во время своего выступления на заседании "Рамштайн" выразил мнение, что членство Украины в НАТО "не является реалистичным вариантом" как гарантия безопасности для завершения войны. В своей речи Гегсет призвал "реалистично" оценивать ситуацию на поле боя. Возвращение на границы Украины до аннексии Крыма и начала войны в восточных регионах, по его мнению, является "иллюзорной целью", попытки достичь которой приведут к продолжению войны.

Также в Париже состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза. В совместном заявлении глав МИД стран Европы говорится о том, что они преданы независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины "перед лицом захватнической войны России".

"Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников", – заявили министры.

Как на все эти события отреагировали американские и европейские медиа – читайте в обзоре РБК-Украина.

Politico (США)

После прямых угроз Путину во время его первых дней на посту, новая публичная позиция Трампа в отношении Путина выглядит такой, которой боялись сторонники Украины – резкий поворот американской внешней политики, фактически противоположный подходу президента Джо Байдена, отмечает обозреватель либерального американского издания Politico Эли Стоколс.

По ее оценке, предыдущий президент США разорвал дипломатические отношения с Россией и отдал приоритет тесной координации с Зеленским и союзниками по НАТО. Байден также никогда не поддерживал перспектив членства Украины в НАТО, хотя он был менее прямолинейный, чем Хегсет в Брюсселе.

Но если Байден говорил об обороне Украины как об экзистенциальном деле для всех демократий, Трамп продолжал равнодушно говорить о природе самой борьбы.

New York Post (США)

Пришло время найти прочный мир – что возможно лишь при условии, что все стороны будут реалистичными, пишет в редакционном материале издание New York Post, близкое к окружению Трампа.

Разница между нынешней ситуацией и предыдущими годами заключается в том, что "мы имеем нового президента США – более сильного, но он также понимает, как вести переговоры".

Путин знает, что он не может "завалить" Дональда Трампа, как это сделал Джо Байден, который регулярно уступал, сталкиваясь с "ядерным блефом Влада" (Путина), таким образом не сумев поддержать Киев достаточно жестко и быстро, чтобы вытеснить россиян. По мнению редакции, Байден навсегда потерял эту возможность: теперь бессмысленно требовать возвращения Украины к границам 2014 года.

С другой стороны, эти годы разгромили экономику России. Путину отчаянно нужна возможность снова продавать свои энергоресурсы Западу, особенно если он хочет избежать полного подчинения Китаю.

Поэтому Путин пойдет на сделку, которая позволит ему сохранить лицо и даст гарантию того, что усилия Запада по подрыву власти Москвы в ее "ближнем зарубежье", как он считает, прекратятся. Вместо этого он должен принять голос Владимира Зеленского на мирных переговорах, даже если его настоящие переговоры будут происходить с Трампом.

Трамп тоже должен признать, что Зеленский является ключом к стабильному будущему: Если президент Украины будет восприниматься как участник фарса о "мире в наше время", вся страна будет выглядеть и чувствовать себя слабой – и танки Путина, скорее всего, вскоре снова начнут катиться.

Подобным образом заключение соглашения с Киевом по редкоземельным элементам является разумным шагом Трампа для обеспечения поддержки США для Украины и мира. Общественность видит, что Америка наконец-то "получает что-то" за поддержку Украины, и это устанавливает четкий интерес США, что любая будущая агрессия Путина будет угрожать – тем самым укрепляя безопасность Киева.

В этих условиях мирное соглашение – это холодная азартная игра враждующих сторон, резюмирует издание.

Corriere della Sera (Италия)

Владимир Путин уже получил признание, о котором, пожалуй, беспокоился больше всего, пишет обозреватель издания Марко Имарисио. Эксклюзивный диалог с самым влиятельным человеком мира сам по себе является демонстрацией силы в глазах мира.

Ощущение победы заключается не в начале переговоров, а в том, что Россия после изоляции этих лет смогла написать мирный договор для войны, которую она сама начала. Как доказательство того, что цель для (Путина) уже достигнута, в комментариях к телефонному разговору между Путиным и Трампом ни разу не упоминаются технические детали вроде границ: кому Донбасс, кому Курск.

Как отмечает Имарисио, хотя Владимир Зеленский неоднократно просил Трампа поговорить сначала с ним, а потом с Путиным, президент США сделал наоборот. Сейчас есть ощущение, что "определенного мира" для Москвы можно достичь. Однако перечень моментов, которые не подлежат обсуждению, расширился: по словам российского президента, который никогда не скрывал своих требований: разоружить Киев, признать "положение дел на месте", аннексию четырех украинских областей, снять основные санкции. Новому американскому президенту придется решить, принимать ли предложение, которое его предшественник считал унизительным для всего Запада, отмечает Имарисио.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия)

Действия Трампа – серьезный разрыв с предыдущей политикой Запада в отношении Украины. Это в значительной степени идет навстречу потребностям Путина и делегитимизирует многое из того, что было сказано и сделано на эту тему в важнейших европейских странах, включая Германию, за последние годы. При таких обстоятельствах "победы" для Украины больше не будет, отмечает Николас Буссе, редактор отдела внешней политики либерально-консервативного издания FAZ.

Если бы Москва согласилась на прекращение огня на этих условиях, это, несомненно, было бы большим облегчением для народа Украины и солдат с обеих сторон. Однако в геополитическом плане это, скорее всего, станет началом новой фазы неопределенности в Европе, поскольку Россия могла бы "перезарядить свои батареи" и подсчитать, что НАТО, которое в основном сводится к Европе, не будет таким сложным противником, как это было до сих пор.

Хотя такое развитие событий было очевидным, оно застало Германию неподготовленной, подчеркивает Николас Буссе.

Rzeczpospolita (Польша)

Несмотря на все большую нехватку топлива в баках его боевой машины, теперь у Путина есть президент Соединенных Штатов, который уважает его и хочет с ним разговаривать, отмечает главный редактор издания Богуслав Хработа.

По его мнению, Путин до сих пор ждет фото, на котором американский президент жмет ему руку. Этот момент увенчает его карьеру и подтвердит его успех в варварской войне, которую он развязал. Первое такое фото, вероятно, будет сделано не в Москве, а, например, во время переговоров в Саудовской Аравии. Но дальше, почему не в Кремле? Это то фото, которого больше всего ждет Путин.

Это наконец-то представит его как полноправного соправителя мира – человека, равного по значимости президенту США – представителю американской сверхдержавы.

Таким образом будут поставлены под сомнение преступления против украинцев. Исключение из международного сообщества закончится. Угроза возбуждения уголовного дела в МУС развеется. Путин и российский народ будут освящены, а их военные усилия будут возвеличены. Это будет смысл фотографий с Дональдом Трампом. Война будет выиграна для россиян.

Польша и ЕС, по мнению Хработы, передохнет, окончание войны станет глотком свежего воздуха, которого Европа ждала. Лишь мгновение, и Трамп восстановит нормальные правила торговли с Москвой. Выиграют французы, немцы, итальянцы и венгры. Но не Варшава, потому что она лучше других понимает, что миром, о котором Трамп договорится, президент США добавит веры Путину в то, что ему все позволено. Какие бы преступления он ни совершил, кто-то великий протянет ему руку помощи.

По мнению Хработы можно не сомневаться, что сделка будет заключена на "политическом трупе" Владимира Зеленского. Ему придется уйти после проигрыша на выборах, о которых уже упоминал Трамп. "Возьмет ли Америка остальную Украину под свой зонтик или нет? Увидим", – пишет Хработа.