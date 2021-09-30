Європа просить у Росії додаткові поставки вугілля через енергетичну кризу, - Bloomberg

Наближення опалювального сезону підсилює потребу в енергоносіях з Росії.

"Якщо всі європейські комунальні служби перейдуть на вугілля, це призведе до величезного сплеску попиту на вугілля, який Росія сама не зможе забезпечити в такий короткий термін", - заявила головний аналітик Wood Mackenzie Ltd. в Х’юстоні Наташа Тюріна.

За її словами, для цього будуть потрібні поставки і з інших країн, наприклад, з США, але ситуація там аналогічна ситуації в інших країнах.

Залежність країн Європи від викопного палива для підтримки роботи своєї економіки також значно ускладнює переговори щодо критично важливих кліматичних питань, оскільки до зустрічі COP26 у Глазго залишається всього декілька тижнів.