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Європа просить у Росії додаткові поставки вугілля через енергетичну кризу, - Bloomberg

Автор: Анастасія Рокитна

Європейські виробники електроенергії просять у Росії більше вугілля. Складності викликані тим, що напередодні зими європейські газосховища заповнені лише частково, а поновлювані джерела енергії не в змозі задовольнити попит.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Bloomberg.

Наближення опалювального сезону підсилює потребу в енергоносіях з Росії.

"Якщо всі європейські комунальні служби перейдуть на вугілля, це призведе до величезного сплеску попиту на вугілля, який Росія сама не зможе забезпечити в такий короткий термін", - заявила головний аналітик Wood Mackenzie Ltd. в Х’юстоні Наташа Тюріна.

За її словами, для цього будуть потрібні поставки і з інших країн, наприклад, з США, але ситуація там аналогічна ситуації в інших країнах.

Залежність країн Європи від викопного палива для підтримки роботи своєї економіки також значно ускладнює переговори щодо критично важливих кліматичних питань, оскільки до зустрічі COP26 у Глазго залишається всього декілька тижнів.

Нагадаємо, ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи побила черговий рекорд.

В Україні раніше заявили, що Росія взимку може задіяти "гібридний" сценарій постачання газу.

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