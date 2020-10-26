Європа потребує "серйозного прискорення" в боротьбі з COVID-19, - ВООЗ

Фото: Майкл Райан (скрін відео webtv un org)

Європі необхідно "серйозне прискорення" в боротьбі з коронавірусом. На континент припадає майже половина заражень COVID-19 у світі.

Про це 26 жовтня заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Майк Райан, передає агентство Reuters.

За його словами, на європейський регіон, до якого входять 46 країн ВООЗ, припадає 46% світових випадків захворювання і майже третина смертей.

"Зараз ми сильно відстаємо в боротьбі з цим вірусом в Європі, тому для його випередження потрібно серйозне прискорення того, що ми робимо", - сказав Раян на прес-конференції.

При цьому він зазначив, що рівень смертності від коронавірусу в Європі "дуже низький". Також Райан заявив, що на континенті відсутня ефективна система відстеження контактів.

"Ми спостерігаємо велику кількість випадків, ми спостерігаємо широко поширене захворювання, ми спостерігаємо дуже-дуже високий відсоток позитивних результатів та зростаючу нестачу можливостей для проведення будь-якої ефективної форми відстеження контактів, що надалі призведе до поширення хвороби", - сказав представник ВООЗ.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавірусу.

Крім цього, раніше президент Франції, яка зараз б'є рекорди COVID-19, заявив, що Європа буде боротися з коронавірусом, як мінімум, до середини літа 2021 року.