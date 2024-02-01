"Европа не может проиграть". Зеленский обратился к ЕС касательно поставок снарядов

"Особенно сейчас, в этом году, важно и решающе продемонстрировать полную надежность Европы и эффективность ее решений. Российская агрессия против Европы, инициированная Москвой на европейском фронте, теперь подкреплена еще одним российским сообщником, а именно артиллерийскими снарядами и баллистическими ракетами из Северной Кореи", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия терроризирует украинские города иранскими "Шахедами", разрушающими гражданскую инфраструктуру. Теперь вдобавок к этому Россия получили снаряды от Северной Кореи.

Как отметил президент, разведка подтверждает, что Россия получит от Пхеньяна миллион артиллерийских снарядов.

"В то же время, к сожалению, реализация европейского плана по поставкам Украине миллиона артиллерийских снарядов затягивается. И это тоже сигнал глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть", - заявил Зеленский.

Миллион снарядов для Украины

Напомним, прошлой зимой стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года.

Помимо прямых поставок из складов стран-членов ЕС, также организованы совместные закупки снарядов.

Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 тысяч боеприпасов.