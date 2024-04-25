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Европа может умереть. Макрон заявил о "больших рисках" в ближайшие годы

Париж, Четверг 25 апреля 2024 13:26
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Европа может умереть. Макрон заявил о "больших рисках" в ближайшие годы Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейские страны могут столкнуться с "большими рисками" в ближайшие годы. Существует риск, что Европа может быть ослаблена.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM-TV.

Во время своего выступления в Сорбонне французский президент заявил о "большом риске" увидеть Европу ослабленной мировыми потрясениями на горизонте следующего десятилетия.

"Риск быть ослабленным или даже пониженным - огромный, потому что мы находимся в беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорение больших трансформаций", - сказал он.

Лидер Франции предупредил, что Европа "может умереть" в мире, где "правила игры изменились".

"Мы должны осознавать, что наша сегодняшняя Европа смертна, она может умереть", - заявил Макрон.

Он отметил, что нужно уже сейчас делать выбор по вопросу мира и войны на континенте, а также по цифровому переходу, искусственному интеллекту и даже окружающей среде.

Предварительные заявления Макрона

Западные СМИ отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон изменил подход к внешней политике. Он пытается стать первым лидером в Европе, хотя не все страны ЕС воспринимают его таковым.

В частности, СМИ пишут о конфликте между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. В Париже и Берлине это опровергают.

Ранее Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины. Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним Шольцом.

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