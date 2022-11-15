Европа должна избегать чрезмерной зависимости от Китая, - глава Евросовета

Мишель сказал, что состоявшаяся в понедельник встреча между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином была важной и позитивной в том смысле, что "есть выбор в пользу конкуренции, но не систематического конфликта".

Европа также будет взаимодействовать с Китаем, несмотря на разногласия между двумя сторонами, поскольку было "важно слушать друг друга, чтобы лучше понять друг друга", - сказал Мишель на пресс-конференции перед посещением саммита лидеров G20.

Но Европа должна избегать повторения "тех же ошибок", которые она совершила, слишком сильно полагаясь на российские ископаемые виды топлива, сказал он.

"С Китаем мы не хотим слишком зависеть от инновационных технологий, которые нам нужны сегодня и которые нам понадобятся в будущем, - сказал он. - Вот почему важно сбалансировать отношения, а для этого важно также взаимодействовать с властями Китая".

Лидеры крупнейших экономик G20 начинают переговоры во вторник на острове Бали после заявления принимающей Индонезии о том, что блок должен сосредоточиться на действиях, направленных на восстановление мировой экономики, несмотря на глубокие разногласия из-за войны в Украине.

Мишель сказал, что в знак проблем с достижением соглашения между лидерами Европа должна попытаться использовать встречу G20, чтобы убедить членов оказать большее давление на Россию за то, что она спровоцировала глобальный энергетический и продовольственный кризис войной.

Он сказал, что между официальными лицами достигнуто соглашение по текстовому коммюнике на вечер понедельника, которое он назвал "позитивным". Однако такое коммюнике должно быть подтверждено лидерами.

Ранее на встречах министров G20 не удавалось подготовить совместные коммюнике из-за разногласий между Россией и другими членами по формулировкам, в том числе по поводу того, как описывать войну России против Украины.