Европе и всему миру необходима победа Украины

24 февраля 2022 года, когда Россия ввела сотни тысяч своих солдат в Украину, стало началом мощного геополитического землетрясения. На протяжении двух лет Европа живет в мрачной реальности крупнейшей агрессивной войны на континенте со времен Второй мировой войны и широкомасштабных ужасающих злодеяний.

То, что делает Россия является классическим примером имперской и колониальной агрессии XIX века. Украина переживает то, от чего в прошлом жестоко страдали многие другие страны. Для России эта война никогда не была связана с нейтралитетом Украины, расширением НАТО, защитой русскоязычных или какими-либо другими надуманными предлогами.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина не существует как государство и что украинская идентичность является искусственной. Война сводится исключительно к уничтожению независимой страны, завоеванию земель и восстановлению господства над народом, который решил стать хозяином своей собственной судьбы. Имперские амбиции России, несомненно, знакомы многим народам по всему миру, которые ранее подвергались колониальному господству и угнетению.

Последствия российской агрессии против Украины ощущаются далеко за пределами Европы. Война повлияла на продовольственную безопасность и цены на энергоносители, а также сопровождается масштабными кампаниями по дезинформации и политической дестабилизации. Эти потрясения стали поистине глобальными. Путин вступает во все более транзакционный мир. Он развернул Группу Вагнера в Африке, дестабилизировал другие страны с помощью переворотов и прибег к экономическому принуждению, угрожая голодом – предлагая зерно, которое он сам сделал дефицитным, систематически сжигая поля в Украине, атакуя складскую инфраструктуру и блокируя важные морские экспортные пути.

Таким образом, война и ее последствия касаются всех стран. Если Россия одержит победу, это станет очень опасным сигналом того, что “право на стороне сильного”. У каждой агрессивной державы в мире возникнет соблазн пойти по стопам России. Если за агрессию в конечном счете приходится платить, почему бы всем, у кого есть территориальные претензии к соседям, не действовать в соответствии с ними? Именно поэтому, многие страны Азии, Африки и Латинской Америки заинтересованы в том, чтобы Украина выиграла эту войну.

В конце концов, эта война не про “Запад против остальных”. Поддержка Украины не является “прозападной”. Речь идет о неприятии войны и террора. Речь идет об отстаивании принципа международных отношений, основанных на взаимоуважении, и поддержке права украинцев на безопасность и свободу. Украина и Европейский Союз разделяют взгляд на международные отношения в XXI веке, который прямо противоположен взгляду путинской России. Наше видение основано на международном праве, уважении и взаимной выгоде, а не на принуждении, подкупе и страхе.

Никто так не заинтересован в скорейшем прекращении этой войны и восстановлении мира на нашем континенте, как мы. Для достижения этого Украина предложила формулу мира, состоящую из десяти пунктов – которую ЕС полностью поддерживает – она предусматривает не только прекращение военных действий, но и включает предложения по усилению продовольственной и ядерной безопасности, охраны окружающей среды, энергетической безопасности, международного правосудия, прав человека и уважения Устава ООН.

Эта формула является единственным серьезным мирным предложением, находящемся на нашем рассмотрении, и мы призываем все приверженные миру страны, присоединиться к нам, чтобы воплотить ее в жизнь. В настоящее время Украина организует Глобальный саммит мира в Швейцарии, и ЕС активно поддерживает этот процесс. Лидеры со всего мира будут работать над достижением соглашения об общем видении справедливого мира в Украине, основанного на Уставе ООН. Затем России будет представлена эта консолидированная позиция, представляющая глобальное большинство, и у нее не останется другого выбора, кроме добросовестного участия.

По мере того, как война вступает в третий год, мы заявляем о своей стойкости перед лицом агрессии и террора. Мы не можем и не допустим, чтобы в XXI веке агрессия была вознаграждена; напротив, мы будем мобилизовывать все силы на борьбу с ней. Единственный способ добиться справедливого мира - удвоить поддержку Украины. В последние месяцы ЕС сделал именно так и намерен еще больше увеличить помощь в 2024 году.

Наша общая цель заключается в обеспечении того, чтобы Украина смогла переломить ход войны в свою пользу с тем, чтобы как можно скорее достичь справедливого мира. Для достижения этого результата крайне важна поддержка всего мира. Все заинтересованы в соблюдении международного права, а сотрудничество стало наивысшим приоритетом. Не должно быть возврата к мрачному прошлому военной агрессии, империализму и колониализму – ни в Европе, ни в любом другом регионе.

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