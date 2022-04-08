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Європа повинна відіграти основну роль у післявоєнному відновлені української енергетики, - Копач

Фото: Європа повинна відіграти основну роль у післявоєнному відновлені української енергетики (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Європейський Союз повинен відіграти основну роль у післявоєнному відновленні України, зокрема її енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього директора секретаріату європейського Енергетичного співтовариства Янеза Копача на сайті Atlantic Council.

"Російське вторгнення в Україну триває вже другий місяць, і не видно кінця з того, що вже широко визнано найбільшим європейським конфліктом з часів Другої світової війни. Проте важливо, щоб Європейський Союз уже почав готуватися до своєї ролі ключового інституційного прихильника повоєнного відновлення України", - заявив Копач.

За його словами, відновлення України вимагає комплексного підходу, який виходить далеко за рамки фінансування відновлення зруйнованої інфраструктури та зруйнованих міст України.

"Фінансування відновлення України - моральний обов'язок Заходу. Українці борються за свою свободу, а також за наші цінності та нашу безпеку. Крім того, багато європейських країн заробили багато грошей, ведучи справи з Росією, і не бажають розривати свої зв'язки з Москвою, попри ескалацію агресії путінського режиму щодо України в роки, що передували нинішньому вторгненню. Підтримка повоєнної України є логічною платою за це раннє співробітництво Кремля", - наголосив Копач.

Копач вважає, що існуючий в Україні Фонд енергоефективності може зіграти велику роль в створенні правильної інституційної основи для післявоєнного відновлення України енергетичного сектору.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 44-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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