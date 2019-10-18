Єврооптимісти закликали депутатів заборонити імпорт електроенергії з РФ та Білорусі

Верховна рада має скасувати своє рішення щодо імпорту електроенергії з Росії та Білорусі через загрозу євроінтеграції України та відміни міжнародних санкцій проти РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву об’єднання Єврооптимістів, розміщеній на їхній сторінці в Facebook.

Об’єднання Єврооптимістів зазначає, що імпорт електроенергії з РФ та країн СНД в Україну несе в собі низку економічних, політичних та безпекових ризиків. Зокрема, порушує зобов’язання України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

"Порушення євроінтеграційних зобов’язань України в частині енергетики, а саме, Інтеграція об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) до загальноєвропейської енергосистеми ENTSOE передбачена Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС. Прямі двосторонні договори з РФ гальмуватимуть процес від’єднання від РФ та Білорусії та інтеграції з ринками ЄС. Ба більше, перед внесенням відповідних змін до закону, повинні були пройти консультації з ЄС", - йдеться в заяві.

Єврооптимісти наголошують, що імпорт з РФ може призвести до відміни міжнародних санкцій проти країни-агресора. "Рішення закуповувати електроенергію в РФ за заниженими цінами в осіб, які знаходяться під дією санкцій США, може стати підставою для послаблення або скасування санкцій стосовно РФ", - зазначається в заяві.

Також вони звертають увагу на загрозу енергетичній безпеці України, якщо ми не від’єднаємось від мережі РФ та Білорусі.

"Єврооптимісти закликають ВРУ скасувати рішення щодо імпорту електроенергії з РФ як таке, що носить в собі загрози енергетичній безпеці держави, підриває довіру країн-партнерів та ЄС", - наголошується в заяві.

Фото: facebook.com/EuroOptimists

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

Україна з 2015 року не імпортувала електроенергію з РФ. 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 мВт.

Раніше народний депутат України, екс-голова Служби безпеки Валентин Наливайченко заявив, що міжнародні партнери України висловлюють занепокоєння тим, що Україна купує електроенергію у російської компанії "Інтер РАО", керівник якої Ігор Сєчін перебуває під санкціями США через анексію Криму. Та наголосив на неприпустимості ведення бізнесу з країною-агресором.