Еврокубковый дебютант получил оба приза финального тура УПЛ

Нападающий "полесских волков" Луифер – футболист последнего тура чемпионата Украины. Венесуэлец приложился к неожиданной победе над донецким "Шахтером".

Луифер вышел в старте "Полесья" и провел на поле все 90 минут. В середине первого тайма форвард удвоил преимущество житомирян, воспользовавшись передачей Михайличенко в центр штрафной. Весной Луифер оформил 4 мяча (9 матчей).

В свою очередь "Полесья" Сергей Шищенко – лучший тренер 30-го тура. Житомиряне под его руководством завоевали путевку в Лигу конференций в первый сезон на элитном уровне. "Полесские волки" финишировали на 5-й строчке, набрав 50 очков.

Лучших игрока и тренера тура на первом этапе назвали журналисты ряда изданий, а на втором за номинантов голосовали болельщики в соцсетях Премьер-лиги. Луифер опередил Безерру, Диалло и Очеретько. Шищенко же оказался лучше Шандрука, Ротаня и Максимова.