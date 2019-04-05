Єврокомісія запідозрила німецьких автовиробників в картельній змові

Єврокомісія запідозрила німецькі автоконцерни BMW, Volkswagen і Daimler в порушенні антимонопольного законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Єврокомісії.

В ЄК вважаю, що компанії вступили в змову, щоб обмежити конкуренцію у розробці технологій по очищенню викидів бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів.

"Компанії можуть співпрацювати в різних формах для поліпшення якості своєї продукції. Однак норми ЄС щодо конкуренції не дозволяють їм співпрацювати з протилежною метою, щоб не покращувати свою продукцію і не конкурувати. Ми стурбовані тим, що саме це сталося у випадку з BMW, Daimler і Volkswagen, які, ймовірно, порушили ці норми", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в 2018 році Європейська комісія відкрила офіційне розслідування відносно компаній BMW і Dailmler і групи Volkswagen, в яку входять також Audi і Porsche. Тоді повідомлялося, що автовиробників підозрюють у порушенні антимонопольного законодавства Євросоюзу і змові з метою уникнути конкуренції у розробці та впровадженні технологій очищення викидів бензинових і дизельних двигунів для легкових автомобілів.