Єврокомісія створила нову групу з Великобританії

Фото: зал Єврокомісії (flickr.com/photosmartinschulz)

Нова група розпочне свою роботу 16 листопада, незалежно від рішення по Brexit

Європейська комісія створила робочу групу з відносин з Великобританією, яка буде працювати незалежно від рішення по виходу країни з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що нова група по взаємодії з Великобританією розпочне роботу 16 листопада. Очолювати групу буде Мішель Барньє, який також займається групу з Brexit.

"Колегія Єврокомісії прийняла сьогодні рішення про створення робочої групи з відносин зі Сполученим Королівством у складі генерального секретаріату ЄК. Головою цільової групи призначено Мішель Барньє. Сьогоднішнє рішення набирає чинності 16 листопада 2019 року - незалежно від розвитку подій у Великобританії", - йдеться в заяві Єврокомісії.

Також нова робоча група координуватиме роботу Єврокомісії по всім стратегічним, оперативним, правових і фінансових питань, пов'язаних з Brexit.

"Вона буде відповідати за завершення переговорів щодо виходу, а також за роботу ЄК з підготовки до Brexit без операції і майбутні переговори про взаємини з Великобританією", - повідомили в ЄК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Європейської ради Дональд Туск закликав Європейський союз серйозно ставитися до прохання Великобританії про відстрочку по Brexit. Він зазначив, що Brexit не відбудеться без операції.

Також повідомлялося, що правітельство Великобританії планує провести дострокові парламентські вибори, якщо буде прийнято рішення про відстрочку по Brexit.