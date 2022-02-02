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Єврокомісія продовжить застосування COVID-сертифікатів до літа 2023 року, - El Pais

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Середа 02 лютого 2022 14:32
Єврокомісія продовжить застосування COVID-сертифікатів до літа 2023 року, - El Pais Фото: Єврокомісія продовжить застосування COVID-сертифікатів до літа 2023 року (РБК-Україна Юля Червінська)
Автор: Валерія Поліщук

Єврокомісія має намір продовжити застосування цифрового сертифіката для подорожей між країнами ЄС щонайменше до літа 2023 року. Найближчими днями ЄК має намір затвердити проект про розширення використання паспорта вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País.

Видання зазначає, що намір Єврокомісії полягає в тому, щоб зберегти, принаймні, до літа 2023 року інструмент, який як і раніше вважається корисним в умовах пандемії.

В цей час COVID-паспорт чинний до 30 червня 2022 року.

Документ був введений в липні 2021 року, і пропозиція, яка буде представлена Єврокомісією, продовжить його дію до 30 червня 2023 року.

Для продовження терміну дії COVID-паспорта разом з пропозицією Єврокомісії повинен бути представлений звіт, що обґрунтовує і аргументує необхідність збереження цифрового сертифіката про вакцинацію.

Нагадаємо, раніше МОЗ України ввів нові сертифікати про вакцинацію про бустерну дозу. Стало відомо, як їх отримати.

Додамо, що в МОЗ уточнили терміни введення бустерної дози вакцини, там відзначають, що вона повинна вводитися не раніше, ніж через 6 місяців після другої.

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