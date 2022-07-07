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Єврокомісія запросила Україну до "митного безвізу"

Фото: Єврокомісія запросила Україну до "митного безвізу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної митної служби України.

За словами заступника голови Держмитслужби Владислава Суворова, рішення Єврокомісії є результатом розгляду висновків фінальної оціночної місії ЄС.

"Сьогодні, 7 липня, на 187-му засіданні робочої групи EU-CTC ухвалено рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, доповнити цю Конвенцію 36-ю країною - Україною, та запросити Україну приєднатися також до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами", - пише пресслужба.

Як відзначив міжнародний експерт з питань митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні Вітяніс Алішаускас, імовірно, що міжнародне застосування системи спільного транзиту може розпочатися вже з 1 грудня поточного року.

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