Єврокомісія порекомендує дати Україні статус кандидата в ЄС, але з умовами, - Bloomberg

За словами джерел Bloomberg, рекомендація Єврокомісії буде містити умови, пов'язані з верховенством закону та антикорупційним законодавством.

Видання підкреслює, що Україні все ще треба подолати заперечення деяких країн-учасниць, які виступають проти, а також те, що на сьогодні немає прискореної процедури для вступу до ЄС. Також повідомляється, що Німеччина схиляється до того, щоб надати умовний статус кандидата.

Якщо Україна все-таки отримає статус кандидата, то почнеться офіційна процедура вступ до Євросоюзу. Примітно, що Хорватія, яка на сьогодні останньою вступила до ЄС, пройшла шлях від кандидатства до членства за 10 років.