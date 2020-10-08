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Єврокомісія підписала угоду на поставку першого препарату від COVID-19

Четвер 08 жовтня 2020 13:43
Єврокомісія підписала угоду на поставку першого препарату від COVID-19
Фото: препарат Remdesivir (kun.uz)
Автор: Андрій Козловський

Європейська комісія підписала контракт з американським виробником ліків Gilead на поставку до 500 тисяч курсів лікування препаратом від коронавірусу Remdesivir. Також договір передбачає збільшення цієї кількості ще на 500 тисяч курсів у разі потреби.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, у спільних закупівлях беруть участь 36 країн, включаючи всі країни ЄС, країни ЄЕЗ, Великобританію, а також шість країн-кандидатів і потенційних кандидатів (Албанія, Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Косово і Боснія).

"Сьогодні ми забезпечуємо доступ до Remdesivir для лікування до 500 тисяч пацієнтів. За допомогою наших спільних закупівель ЄС ми даємо країнам Європи можливість об'єднати зусилля і отримати доступ до життєво важливого обладнання та ліків", - сказала єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

Зазначається, що підписання цього контракту про спільні закупівлі слідує за контрактом Комісії з Gilead на забезпечення 33 380 курсів лікування препаратом Veklury, які з серпня були розподілені по ЄС і Великобританії.

Нагадаємо, європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перевіряє інформацію про серйозний побічний ефект препарату Remdesivir.

Також РБК-Україна раніше писало, що фармацевтична компанія з польського Любліна оголосила про створення перших у світі ліків від коронавірусу COVID-19.

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