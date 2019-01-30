Єврокомісія підготувала комплекс заходів у разі Brexit без угоди

У разі Brexit без угоди затверджені заходи повинні гарантувати, що учнівська молодь Євросоюзу і Британії зможе завершити без перешкод своє навчання

Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения и по бюджету ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии.

Сообщается, что в случае Brexit без соглашения утвержденные меры должны гарантировать, что учащаяся молодежь Евросоюза и Великобритании, продолжающая участвовать в программе Erasmus+ на день 30 марта 2019 года (после выхода Великобритании из ЕС, - ред.), сможет завершить без помех свое обучение.

Власти государств-членов ЕС продолжат учитывать периоды страхования, выполнения работы в качестве самозанятого субъекта и статуса резидента в Соединенном Королевстве до его выхода из ЕС при расчетах выплат социального страхования, таких как пенсии.

Отмечается, что британские получатели финансирования из бюджета ЕС продолжат пользоваться выплатами по своим действующим контрактам при условии, что Соединенное Королевство продолжит соблюдать свои финансовые обязательства по союзному бюджету. При этом в Еврокомиссии уточняют, что данный вопрос не связан с финансовым урегулированием по случаю выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита на Кипре заявил, что действующий вариант соглашения о Brexit является "лучшим возможным решением, не подлежащим пересмотру".