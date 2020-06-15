Єврокомісія звинуватила ізраїльського фармгіганта Teva у порушенні законодавства

Європейська комісія поновила справу, яка стосується порушення антимонопольного законодавства фармацевтичними компаніями Teva і Cephalon.

Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

У повідомленні йдеться про те, що антимонопольний регулятор ЄК пред'явив обом компаніям звинувачення у змові, що стосується лікарського засобу "Модафініл", яке використовується при порушеннях сну, з метою затримки виходу на ринок більш дешевого генерика.

"Комісія дійшла попереднього висновку про те, що угода про врегулювання патенту між Teva і Cephalon, стосується лікарського засобу проти розладів сну "Модафініла", могло затримати випуск більш дешевого непатентованої лікарського засобу на порушення Статті 101 (1) Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU), що завдає значної шкоди пацієнтам ЄС та бюджетам служб охорони здоров'я шляхом завищення ціни "Модафинила" У світовій угоді про врегулювання патентних спорів Teva зобов'язалася не продавати свої дешевші непатентовані препарати в європейському економічному просторі і в обмін на це, згідно з попередньою оцінкою Комісії, від Cephalon отримала серію грошових виплат і різні інші транзакції", - відзначає регулятор.

В Єврокомісії також відзначають, що на цей час регулятор направив лист на адресу ізраїльської фармкомпанії, що підтверджує незаконність угоди. Якщо провину Teva доведуть, то компанію можуть зобов'язати виплатити штраф у сумі, що становить 10% від глобального обсягу її продажу.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Тева Україна" Дмитро Спицин заявляв, що препарати компанії щодня приймає близько 200 млн пацієнтів у світі.