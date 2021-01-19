Єврокомісія не втручатиметься в будівництво "Північного потоку-2", - Боррель

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейська комісія не втручатиметься у будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Він пояснив, що проект є комерційним та не диверсифікує енергопостачання ЄС.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні Європарламенту.

В ході засідання євродепутати запропонували посилити тиск на Росію через арешт опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, пропонували завадити завершенню будівництва "Північного потоку-2".

"Мова про приватний проект, ми не можемо завадити цим підприємствам завершити його, якщо німецький уряд дає на нього свою згоду", - пояснив Боррель.

Однак, як наголосив дипломат, у разі завершення будівництва газопроводу компанії повинні будуть керувати ним згідно з європейським законодавством.

"Це все, що ми можемо зробити. У будь-якому випадку, на рівні Євросоюзу", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні США ввели санкції проти російського судна "Фортуна", яке будує газопровід "Північний потік-2". Під санкції потрапила й компанія, яка володіє цим судном.

Після введення нових санкцій проти "Північного потоку-2" німецький концерн Bilfinger SE оголосив про вихід з російського проекту.