Німецька компанія вийшла з проекту "Північний потік-2"

Фото: Північний потік

Від участі в російському проекті одна за одною відмовляються європейські компанії

Німецький концерн Bilfinger SE відмовився від участі у проекті будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2". Кампанія вийшла з проекту через загрозу санкцій США.

Про це повідомляє видання Bild.

Компанія Bilfinger SE є зареєстрованим у Мангеймі постачальником промислових послуг, афільованим з SDAX, з річним оборотом 4,3 млрд євро у 2019 році.

Bilfinger підписала кілька контрактів з Nord Stream 2 AG. У тому числі "на розроблення, постачання та введення в експлуатацію АСУ ТП і систем безпеки при експлуатації трубопроводу". Обсяг замовлення: 15 млн євро.

Крім того, Bilfinger підписав контракт з росіянами на "проектування, поставку, монтаж та введення в експлуатацію теплоелектростанції, що працює на резервному природному газі, потужністю 90 МВт + 30 МВт" в німецькій точці виходу трубопроводу в Любміні.

Сьогодні вже діють санкції проти російської компанії "КВТ-РУС", яка за останні кілька тижнів проклала майже три кілометри трубопроводу "Північний потік - 2" біля берегів землі Мекленбург-Передня Померанія.

За останні кілька днів три європейські компанії дистанціювалися від "Північного потоку - 2" - кожна із-за загрози санкцій США. Відмовилися швейцарська страхова група Zurich Insurance норвезька DNV-GL та данська консалтингова компанія з охорони навколишнього середовища Ramboll.

Як повідомляє агентство Bloomberg, швейцарська Zurich Insurance підтвердила, що виходить з проекту.

США ввели санкції проти російського судна "Фортуна", яке збирається добудовувати "Північний потік-2". Санкції щодо російської "Фортуни" настільки суворі, що будь-яка підтримка, що надається іноземними компаніями кораблю - навіть в минулому - можуть призвести до санкцій проти цих компаній.

У центрі уваги американців: гамбурзька сервісна компанія Krebs, яка забезпечує суднам Nord Stream 2 захист від іржі у відкритому морі. Якщо Krebs не вийде з проекту протягом кількох тижнів, він потрапить під санкції США.

Як повідомляло РБК-Украна, Сполучені Штати ввели санкції відносно провідного укладання "Північного потоку - 2" судна "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-Рус".

Раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 відклала будівництво "Північного потоку-2" з технічних причин. Очікується, що роботи відновляться в кінці січня або початку лютого.