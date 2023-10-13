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В Еврокомиссии поставили Турцию перед выбором: она с ЕС и НАТО или с Россией и ХАМАСом

вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас (ekathimerini.com)
Автор: Наталия Гурковская

Турции предстоит выбрать сторону в международной геополитике. Анкара должна сделать выбор между поддержкой ЕС, НАТО и их ценностями или поддержкой России, Ирана, ХАМАСа.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, пишет РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Он отметил, что "с

 раскритиковал тот факт, что Анкара не участвует в санкциях против России.

Ситуация в Израиле 

Напомним, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. Вскоре Израилю удалось восстановить контроль над всеми территориями, занятіми террористами ХАМАСа.

В последние дни ЦАХАЛ нанес сотни ударов по объектам ХАМАСа в Секторе Газа. В частности, был ликвидирован высокопоставленный лидер группировки "Палестинский исламский джихад" Муса Насир. 10 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к "любой форме посредничества" для унижения палестино-израильской войны, в том числе и в вопросе обмена пленными. А уже 12 октября Эрдоган поручил правительству начать переговоры с боевиками ХАМАСа об освобождении пленных граждан Израиля.

 

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