В Еврокомиссии поставили Турцию перед выбором: она с ЕС и НАТО или с Россией и ХАМАСом

Он отметил, что "с

раскритиковал тот факт, что Анкара не участвует в санкциях против России.

Ситуация в Израиле

Напомним, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. Вскоре Израилю удалось восстановить контроль над всеми территориями, занятіми террористами ХАМАСа.

В последние дни ЦАХАЛ нанес сотни ударов по объектам ХАМАСа в Секторе Газа. В частности, был ликвидирован высокопоставленный лидер группировки "Палестинский исламский джихад" Муса Насир. 10 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к "любой форме посредничества" для унижения палестино-израильской войны, в том числе и в вопросе обмена пленными. А уже 12 октября Эрдоган поручил правительству начать переговоры с боевиками ХАМАСа об освобождении пленных граждан Израиля.