Импорт зерна из Украины. Еврокомиссия призвала три страны ЕС к конструктивности

"Мы знаем о заявлениях некоторых государств-членов в отношении односторонних мер. Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и вели конструктивное взаимодействие", - заявила представитель Еврокомиссии.

Она отметила, что Еврокомиссия сосредоточена на введении новой системы для импорта украинского зерна.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы ввести в действие и заставить работать новую систему, о которой только что было объявлено", - сказала представитель ЕК, добавив, что в понедельник состоится встреча с представителями всех заинтересованных стран ЕС, которая даст возможность обсудить этот вопрос подробнее.

Эмбарго на импорт зерна из Украины

Украина была одним из ведущих мировых экспортеров зерна до того, как в 2022 году вторжение России сократило ее возможности по доставке сельскохозяйственной продукции на мировые рынки через порты Черного моря. С тех пор украинские фермеры полагаются на экспорт зерна через соседние страны.

Однако наплыв зерновых и масличных культур в соседние страны повлиял на доходы местных фермеров и привел к тому, что правительства запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

В мае ЕС, чтобы предотвратить односторонние действия отдельных стран, ввел собственный запрет на импорт из Украины в соседние страны. Согласно запрету ЕС, Украине разрешалось экспортировать продукцию через эти страны при условии, что она будет продаваться в других странах.

В пятницу ЕС разрешил отменить этот запрет после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля за экспортом в соседние страны. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

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