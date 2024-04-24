Еврокомиссия выделила еще один транш Украине на 1,5 млрд евро

Еврокомиссия выделила Украине вторую часть исключительного бридж-финансирования в рамках механизма для Украины в размере 1,5 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Выделение средств последовало за положительной оценкой Еврокомиссией согласованных политических условий, связанных с реформами в области судебной системы, борьбы с отмыванием денег, управления государственными финансами, бизнес-среды и сельского хозяйства, а также требований к отчетности для обеспечения прозрачного и эффективного использования средств.
"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Дополнительные 1,5 млрд евро, которые мы выделяем сегодня, обеспечат Украине возможность продолжать поддерживать государственную власть и основные услуги для населения, в то время как она будет давать отпор агрессору", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она добавила, что ЕС будет тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить реализацию плана "Украина", который, как ожидается, будет быстро согласован Советом ЕС.
В начале 2024 года Евросоюз принял решение о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля одобрили пакет помощи в размере 50 миллиардов евро, который будет предоставлен Украине до 2027 года.
Средства будут выделяться в рамках программы Ukraine Facility. Эта программа предусматривает предоставление Украине как грантов, так и кредитов.
Важно отметить, что Украина должна выполнять ряд условий для получения финансовой помощи от ЕС. В частности, речь идет о проведении реформ, борьбе с коррупцией и укреплении демократических институтов.
28 февраля 2024 года Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility.
20 марта 2024 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что Еврокомиссия уже выплатила Украине первый транш помощи в размере 4,5 миллиарда евро.
Ожидается, что оставшиеся средства будут перечислены Украине в течение следующих четырех лет.
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