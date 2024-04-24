Еврокомиссия выделила еще один транш Украине на 1,5 млрд евро

Выделение средств последовало за положительной оценкой Еврокомиссией согласованных политических условий, связанных с реформами в области судебной системы, борьбы с отмыванием денег, управления государственными финансами, бизнес-среды и сельского хозяйства, а также требований к отчетности для обеспечения прозрачного и эффективного использования средств.

"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Дополнительные 1,5 млрд евро, которые мы выделяем сегодня, обеспечат Украине возможность продолжать поддерживать государственную власть и основные услуги для населения, в то время как она будет давать отпор агрессору", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС будет тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить реализацию плана "Украина", который, как ожидается, будет быстро согласован Советом ЕС.