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Еврокомиссия одобрила переговорную рамку для Украины о вступлении в ЕС: что дальше

Фото: Еврокомиссия одобрила рамку для переговоров о вступлении Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия представила Европейскому совету предложения по проектам переговорных рамок для Украины и Молдовы и устный отчет о прогрессе, достигнутом обеими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Рамки переговоров устанавливают руководящие принципы и принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом.

Проект рамок, подготовленный Европейской комиссией, разделен на три части:

  • 1) принципы, регулирующие переговоры о вступлении,
  • 2) содержание переговоров,
  • 3) процедура переговоров.

"Цель переговоров состоит в том, чтобы Украина и Молдова приняли  нормы ЕС  в полном объеме и обеспечили их полную реализацию и соблюдение", - говорится в сообщении.

Проект рамок переговоров основан на опыте прошлых расширений и текущих переговорах о вступлении. Они интегрируют пересмотренную методологию расширения и принимают во внимание развивающееся законодательство ЕС.

Теперь Совету предстоит начать внутреннее обсуждение этих текстов. После того как Совет утвердит рамки переговоров, поочередное председательство в Совете Европейского Союза представит согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с участием каждой страны, что ознаменует официальное начало переговоров о вступлении. На этом этапе будут обнародованы рамки переговоров.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Как заявила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

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