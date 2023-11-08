Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС: что дальше

При подготовке материала использовались: заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, украинского президента Владимира Зеленского, доклад по Украине и данные с сайта Еврокомиссии.

Отчет и рекомендация: главное

Как и ожидалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя отчет по Украине, объявила рекомендацию странам Евросоюза начать переговоры о вступлении. По ее словам, наша страна выполнила 90% необходимых реформ, что, впрочем, не снимает необходимость реализовать остальные.

"Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, а также в принятии закона о медиа и вопросах национальных меньшинств", - отметила она.

Подробный отчет опубликован на сайте ЕК. РБК-Украина уже приводило полный перевод доклада, в котором названы ключевые выводы и то, что еще нужно выполнить для вступления в Евросоюз.

Если вкратце, то Украине нужно довести до конца децентрализацию, создать новый административный суд, обеспечить сильную дисциплинарную систему для прокуроров, продвинуться в исполнении решений ЕСПЧ, нарастить усилия по расследованию громких коррупционных дел, увеличить численность сотрудников НАБУ и САП, выполнить рекомендации Венецианской комиссии по нацменьшинствам и так далее.

Главный итог - Европейскому совету рекомендовано начать переговоры с Украиной о вступлении. Комиссия продолжит следить за прогрессом и соблюдением условий, а также должна предоставить соответствующий отчет до марта 2024 года.

Как отметила фон дер Ляйен, до старта переговоров Украина обязана продолжать движение по обозначенным реформам. А российская агрессия и боевые действия не должны стать препятствием для самих переговоров.

Когда могут начаться переговоры

Точно не раньше декабря. Что касается сроков, то президент Еврокомиссии их не называла. Но важно понимать, что этот орган предоставил лишь рекомендации для Европейского совета, который может определить еще и дополнительные условия.

Европейский совет - это высший политический орган ЕС, который состоит из президентов и глав правительств стран-участниц. Фактически принимать решение о начале переговоров с Украиной будут сами европейские лидеры.

Как заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, финальное решение от Европейского совета ожидается по итогам саммита 14 декабря.

"Не факт, что они именно таким образом поддержат видение Еврокомиссии. К тому же некоторые из этих задач должны быть выполнены в ближайшее время. Думаю, что еще 14 декабря мы увидим финальное решение. И только после этого будем понимать следующие шаги", - добавила она.

На декабрь рассчитывает и президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг – Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной. Чистый позитив. Несмотря на все сложности, мы двигаемся вперед и уже в декабре ожидаем политическое решение от Европейского совета", - заявил он в обращении.

По его словам, украинцы заслужили членство в Евросоюзе защитой европейских ценностей и тем, что выполняют обещания, развивая государственные институты во время полномасштабной войны.

На рекомендации Еврокомиссии уже отреагировали в правительстве Германии. По словам его официального представителя, доклад внимательно изучат, а начало переговоров будет зависеть от того, насколько успешно Украина проведет реформы и выполнит оставшиеся критерии.

Как будут проходить переговоры о вступлении в ЕС

Сегодняшнему решению Еврокомиссии предшествовало "домашнее задание", которое Украина получила в июне 2022 года вместе со статусом кандидата. В частности, оно касалось судебной реформы, назначения руководства антикоррупционных органах, принятия законов о СМИ, национальных меньшинствах и так далее. Условие по олигархам позже был снят с повестки, Украина планирует запустить реестр уже после войны.

Как показывает практика, процесс переговоров и вступления может затянуться. Например, последней на данный момент в Евросоюз вступила Хорватия. Она подала заявку на членство в 2003-м, через год получила статус кандидата, а переговоры стартовали осенью 2005-го. Формально они были завершены в октябре 2006 года, но лишь в 2009-м Словения сняла финальные возражения, договорившись решать территориальные вопросы при помощи посредников. Членом Евросоюза Хорватия стала 1 июля 2013 года.

Переговоры проходят в форме двусторонних конференций между членами ЕС и кандидатом. На них обсуждается целый ряд вопросов, таких как региональная политика, транспорт, энергетика, налоговая политика, юстиция и внутренние дела, финансовая сфера, сельское хозяйство и другое.

В течение этого времени Украине нужно привести свое законодательство в соответствие с европейским, выполнив комплекс прав и обязанностей государств-членов ЕС - Acquis communautaire. Всего он состоит из 35 пунктов, выполнение которых должны подтвердить все страны-участницы. А в общей сложности необходимо имплементировать около 30 000 правил и стандартов ЕС. Украина еще весной начала проверку законодательства на соответствие европейскому. Известно, что уже выполнено 80% Соглашения об ассоциации с ЕС.

Отметим, частью переговоров станет и решение двусторонних вопросов. То есть затянуть их может проблема с вывозом зерна в Польшу или долгоиграющая тема национальных меньшинств, которую периодически поднимает Венгрия.

Результаты переговоров будут приобщаться к проекту соглашения о вступлении Украины в ЕС. Затем он должен получить одобрение Совета ЕС и Европарламента, после чего на конференции всех стран-участниц подпишут договор о присоединении.

Важный момент. В начале 2020-го Евросоюз изменил порядок проведения переговоров. Если раньше запуск процесса должен был завершиться приемом нового члена, то сейчас у Брюсселя есть право прекращать или перезапускать переговоры по отдельным направлениям в случае неудовлетворительных результатов.

Когда Украина может вступить в ЕС

На сроки будут влиять как позиции отдельных стран участниц, так и наличие политической воли к расширению. С последним проблем быть не должно, поскольку до 2030 года Евросоюз планирует принять до 9 новых членов. Что касается Украины, то недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что процесс может проходить быстрее обычного.

Собеседники РБК-Украина в структурах ЕС признают, что о вступлении Украины в 2024 или 2025 годах речи в принципе быть не может - за это время нереально пройти все необходимые процедуры. Впрочем, учитывая особые обстоятельства, они допускают, что потенциально Киев может пройти процедуру быстрее, чем страны Восточной Европы до этого.

Однако искать компромиссы со многими отдельными государствами все равно придется. Как говорили источники РБК-Украина, в прошлом году Венгрия не блокировала предоставление статуса кандидата, отложив тему венгерского меньшинства на Закарпатье на этап переговоров.

Даже если переговоры пройдут быстро, за ними последует ратификация договора о присоединении всеми членами ЕС. А этот процесс не имеет четких временных рамок и тоже может сопровождаться проблемами.

Как Украина идет в ЕС

О желании вступить в Европейский союз Украина говорит далеко не первый год. Подписание Соглашения об ассоциации было запланировано на ноябрь 2013 года, однако тогдашний президент Виктор Янукович под влиянием России резко сменил вектор, что в последствие привело к Революции достоинства и его свержению.

Документ в итоге был подписан в июне 2014 года, когда РФ уже оккупировала Крым и начала агрессивную войну на Донбассе. Зона свободной торговли заработала в полном объеме с 1 сентября 2017 года. С тех пор Украина заручалась поддержкой партнеров на пути в ЕС, закрепила соответствующий курс в Конституции, а полномасштабное российское вторжение в феврале 2022 года подтолкнуло подать заявку на вступление.

Европейская комиссия 17 июня 2022-го рекомендовала предоставить Украине статус кандидата. В том же месяце Совет ЕС одобрил присвоение статуса с перечнем условий.