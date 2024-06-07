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Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении

Фото: Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейская комиссия призвала страны-члены Европейского союза (ЕС) начать переговоры по интеграции Украины и Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля и издание Euractiv.

Как отметили в Еврокомиссии, Украина и Молдова достаточно готовы к формальному началу переговоров о вступлении в ЕС. 

Украина, в свою очередь, полностью выполнила все четыре шага по реформированию, а Молдова - три. Реформирование было необходимым для начала официальных переговоров. В отношении Киева это касалось: 

  • борьба с коррупцией;
  • деолигархизацией;
  • защиты национальных меньшинств;
  • ограничение на политическое лоббирование.

Новость дополняется...

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