Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении

Как отметили в Еврокомиссии, Украина и Молдова достаточно готовы к формальному началу переговоров о вступлении в ЕС.

Украина, в свою очередь, полностью выполнила все четыре шага по реформированию, а Молдова - три. Реформирование было необходимым для начала официальных переговоров. В отношении Киева это касалось:

борьба с коррупцией;

деолигархизацией;

защиты национальных меньшинств;

ограничение на политическое лоббирование.

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