Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении

Европейская комиссия призвала страны-члены Европейского союза (ЕС) начать переговоры по интеграции Украины и Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля и издание Euractiv.
Как отметили в Еврокомиссии, Украина и Молдова достаточно готовы к формальному началу переговоров о вступлении в ЕС.
Украина, в свою очередь, полностью выполнила все четыре шага по реформированию, а Молдова - три. Реформирование было необходимым для начала официальных переговоров. В отношении Киева это касалось:
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