Еврокомиссия ждет подъема экономики еврозоны

"После продолжительной и широкомасштабной стагнации экономика ЕС возобновила рост в первом квартале этого года. Как и прогнозировалось весной, рост был слабым, но устойчивым во втором и третьем кварталах на фоне дальнейшего ослабления инфляционного давления", - отметила ЕК.

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул идею введения пошлины в размере 10% и более на все товары, импортируемые в США, которые являются основным торговым партнером Европы.

"Дальнейшее усиление протекционистских мер со стороны торговых партнеров может оказать давление на мировую торговлю, что негативно скажется на очень открытой экономике ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Экономические перспективы ЕС остаются крайне неопределенными, а риски в значительной степени смещены в сторону ухудшения. "Затянувшаяся агрессивная война России против Украины и обострение конфликта на Ближнем Востоке подпитывают геополитические риски и сохраняющуюся уязвимость европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Прогноз роста

Еврокомиссия ожидает, что экономика 20 стран, входящих в зону евро, вырастет на 0,8% в 2024 году и ускорится до 1,3% в 2025 году и 1,6% в 2026 году.

Крупнейшая экономика Европы Германия после двух лет сокращения производства в 2023 и 2024 годах, по прогнозам Еврокомиссии, вырастет на 0,7% в 2025 году и на 1,3% в 2026 году. Рост во второй по величине экономике Франции замедлится до 0,8% в 2025 году с 1,1% в 2024 году, а затем восстановится до 1,4% в 2026 году.

В то же время потребительская инфляция, которую Европейский центральный банк хочет удержать на уровне 2% в среднесрочной перспективе, должна замедлиться до 2,1% в следующем году с 2,4%, ожидаемых в 2024 году, и еще больше замедлиться до 1,9% в 2026 году, заявила Еврокомиссия.