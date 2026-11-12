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Еврокомиссия работает на 22-м пакетом санкций против РФ и финансированием для Украины

14:29 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Урсула фон дер Ляен (Getty Images)

Европейская комиссия готовит новый пакет антироссийских санкций и финансовую помощь Украине на 2027 год.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен перед саммитом Европейского политического сообщества в Дублине.

По ее словам, Еврокомиссия работает над 22-м пакетом ограничительных мер против России. Параллельно формируется подробное предложение по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2027 год.

Фон дер Ляен подчеркнула, что обе инициативы планируют официально презентовать до следующего заседания Европейского совета, которое пройдет 26-27 ноября.

Кроме того, глава Еврокомиссии поздравила проведение мирных переговоров в Абу-Даби и отметила важность участия в них представителей ЕС.

"Я очень приветствую мирные переговоры в Абу-Даби. И хорошо, что европейцы были представлены на этих переговорах, чтобы защищать наши интересы, а также потому, что попросил об этом президент Зеленский", - заявила фон дер Ляен.

Она добавила, что лидеры Евросоюза намерены обсудить ход и результаты этих мирных переговоров на полях саммита в Дублине.

Напомним, послы Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, в который вошли 145 физических и юридических лиц. Ограничения охватывают российские банки, суда "теневого флота", а также причастных к кибератакам и распространению дезинформации.

Кроме того, в конце октября Украина передала ЕС шесть пакетов санкций против российских компаний, занимающихся разработкой и производством баллистических ракет.

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