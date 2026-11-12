Еврокомиссия работает на 22-м пакетом санкций против РФ и финансированием для Украины

По ее словам, Еврокомиссия работает над 22-м пакетом ограничительных мер против России. Параллельно формируется подробное предложение по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2027 год.

Фон дер Ляен подчеркнула, что обе инициативы планируют официально презентовать до следующего заседания Европейского совета, которое пройдет 26-27 ноября.

Кроме того, глава Еврокомиссии поздравила проведение мирных переговоров в Абу-Даби и отметила важность участия в них представителей ЕС.

"Я очень приветствую мирные переговоры в Абу-Даби. И хорошо, что европейцы были представлены на этих переговорах, чтобы защищать наши интересы, а также потому, что попросил об этом президент Зеленский", - заявила фон дер Ляен.

Она добавила, что лидеры Евросоюза намерены обсудить ход и результаты этих мирных переговоров на полях саммита в Дублине.