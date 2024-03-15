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Еврокомиссия начала анализ законов Украины в сфере финансов на соответствие нормам ЕС

Фото: ЕС начал скрининг (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Официальный скрининг Европейской комиссии для Украины по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги" начался 14 марта. Проведение скрининга предполагает анализ степени соответствия национального законодательства актам ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, скрининг состоит из двух этапов:

  • разъяснительные встречи, в ходе которых представители Европейской Комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства - кандидата на вступление в ЕС;
  • двусторонние встречи, на которых государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планы согласования национального законодательства с европейским законодательством до момента вступления полноправного членства в ЕС.

Разъяснительная встреча по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги", работу по которому координирует Национальный банк Украины, состоялась 14 марта.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал о последних решениях Украины о приведении регулирования финансового сектора в соответствие со стандартами ЕС и о значительном фокусе на этом в обновленной в прошлом году Стратегии развития финансового сектора.

Также Николайчук анонсировал подготовленный и посланный заранее украинской стороной перечень вопросов по аспектам внедрения положений актов ЕС в национальное законодательство.

"Мы рассчитываем получить необходимые разъяснения и увереннее двигаться дальше. С нашей стороны мы приложим все усилия для поддержки евроинтеграционного темпа и прохождения скрининга в максимально короткие сроки", - сказал Николайчук.

Процесс вступления Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины о вступлении в ЕС.

Как заявила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

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