Еврокомиссия намерена усилить борьбу с коррупцией и усовершенствовать санкционный режим

Европейская комиссия представила предложения по усилению борьбы с коррупцией, улучшению координационных действий в этом направлении со странами-членами ЕС и другими государствами, а также для усовершенствования санкционного режима в отношении коррупционеров.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на официальный сайт Еврокомиссии.

Отмечается, что сегодня Комиссия предпринимает "решительные действия" по борьбе с коррупцией в ЕС и во всем мире согласно обязательству, взятому на себя президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен в прошлом году.

Предложения Еврокомиссии будут рассмотрены и утверждены на уровне Совета ЕС и Европарламента, и только после этого обретут силу как обновленное законодательство Евросоюза.

Комиссия активизирует свои действия, опираясь на уже принятые меры, активизируя усилия по интеграции предотвращения коррупции в разработке политики и программ ЕС и "активно поддерживая работу государств-членов по внедрению сильной антикоррупционной политики и законодательства", говорится в заявлении.

Кроме того, Комиссия отслеживает события в области борьбы с коррупцией на национальном уровне, выявляет проблемы и вопросы, давая рекомендации государствам-членам.

Сегодняшний набор мер включает новые и усиленные правила, которые предусматривают уголовную ответственность за коррупционные правонарушения, гармонизацию наказаний в странах ЕС, а также предложение о создании специального режима санкций Общей внешней политики и политики безопасности для наказания наиболее серьезных коррупционных действий во всем мире.

Такие меры имеют приоритет в предотвращении коррупции, создании культуры добродетели, при которой будет нулевая толерантность к фактам коррупции, а также ожидается одновременное усиление правовых инструментов по противодействию такому явлению.

Правовые инструменты представлены в предложениях в регуляторном документе ЕК Коммуникации по борьбе с коррупцией. Документ будет определять "зоны риска" для возможных коррупционных проявлений и способствовать объединению усилий правоохранительных органов, органов власти, общественных организаций и других структур для предотвращения коррупции, а также для обмена опытом.

Еще одним направлением предложений ЕК стало введение более жестких правил по борьбе с коррупцией. Меры предусматривают:

повышение осведомленности людей о явлении коррупции,

обеспечении открытого доступа к информации об использовании бюджетных фондов,

раскрытие и верификация состояния официальных лиц,

введение четких правил взаимодействия между государственными органами и частным сектором.

Кроме того, такое направление предусматривает создание специализированных антикоррупционных органов и обеспечение их деятельности необходимыми ресурсами и тренировками.

Предложения Еврокомиссии включают унификацию антикоррупционного законодательства и его объединения вокруг Конвенции ООН против коррупции, положения которой должны быть интегрированы в национальное законодательство стран-членов Евросоюза.

Государства, входящие в ЕС, должны предоставить правоохранительным органам достаточные и эффективные инструменты для борьбы с коррупцией и обеспечить отмену любых правил иммунитета или привилегий для подозреваемых в рамках антикоррупционных производств, установить надлежащее время для передачи производств в суд.