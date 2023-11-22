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Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Фото: Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш на 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. В общей сложности Киев получит в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter .

"Финансирование Европы поддерживало экономическую стабильность Украины и государственные услуги с момента начала российской войны. Сегодня мы выделяем новые 1,5 млрд. евро", - написала она.

По ее словам, в целом поддержка Украины достигла 85 млрд евро и будет продолжаться. В частности, Брюссель намерен выделить Украине 50 млрд евро к 2027 году.

Макрофинансовая помощь

В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Украина уже получила 16,5 млрд евро.

Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи за обслуживание кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Макрофинансовая помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных.

Кроме того, Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского Союза, включающего гранты, ссуды и гарантии покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 г. и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.

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