ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еврокомиссия озвучила предложение о предоставлении Украине 18 млрд евро макрофина на 2023 год

Новина українською →
Среда 09 ноября 2022 15:01
Еврокомиссия озвучила предложение о предоставлении Украине 18 млрд евро макрофина на 2023 год Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине макрофина в размере 18 млрд евро в следующем году. Это поможет покрыть часть дефицита бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Очень важна инициатива, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент нашей будущей победы. Средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который составит 38 млрд долларов", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса и правительство Чехии за решительное адвокатирование этой инициативы в ЕС.

"Ожидаем положительного решения Европейского парламента и Совета ЕС", - добавил премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Евросоюз не сможет выделить Украине обещанные 3 млрд евро, предусмотренные в соответствии с программой макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Еврокомиссия Денис Шмыгаль
NEWS
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией