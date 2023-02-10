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Еврокомиссия до конца недели представит послам ЕС новые санкции против России, - журналист

Фото: Еврокомиссия до конца недели представит послам ЕС новые санкции против России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейская комиссия должна до конца недели представить послам Европейского союза новый пакет санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"В эти выходные Европейская комиссия проинформирует послов ЕС о 10-м пакете санкций блока в отношении России", - говорится в сообщении.

Йозвяк отметил, что он должен быть утвержден до 24 февраля.

Именно в этот день в 2022 году РФ начала полномасштабное наступление в Украину.

Напомним, что Европейский союз может принять новые санкции против белорусского режима и РФ уже в феврале.

Новый пакет санкции ЕС против России будут нацелены против военной машины врага. Страна-оккупант должна заплатить цену за пролитую кровь.

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