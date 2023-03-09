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Еврокомиссар о ситуации на ЗАЭС: это опасно и может завершиться экологическим бедствием

Фото: еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация на оккупированной Запорожской АЭС и ее обесточивание очень опасно. Действия россиян могут привести к экологическому бедствию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, которую цитирует "Укринформ".

Она отметила, что утром 9 марта обсудила ситуация на Запорожской атомной электростанции с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Симсон добавила, что ЕС поддерживает демилитаризацию ЗАЭС и создание вокруг станции безопасной зоны.

"Мы мощно поддерживаем все инициативы, которые позволили бы создать зону безопасности вокруг этой атомной станции, которая остается оккупированной российскими войсками, в нарушение всех международных соглашений. С момента начала (российского) вторжения это создает очень опасную ситуацию и может завершиться экологическим бедствием", - отметила еврокомиссар.

Напомним, в ночь на 9 марта из-за обстрелов российских оккупантов отключилась последняя линия связи Запорожской атомной станции с энергосистемой Украины. Таким образом, 5 и 6 энергоблока перешли в блэкаут.

Россия в свою очередь оправдывается и уверяет, что якобы не причастна к обесточиванию ЗАЭС.

Детальнее о ситуации на оккупированной Запорожской АЭС - в материале РБК-Украина.

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ЕвросоюзЗапорожская АЭС